Wie viel Verlust eine Investition in Internet Computer von vor 1 Jahr eingebracht hätte
25.07.26 11:03 Uhr
Bei einem frühen Investment in Internet Computer hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Gestern vor 1 Jahr wurde Internet Computer bei 5,487 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in ICP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,23 Internet Computer. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38,94 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 24.07.2026 auf 2,137 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 61,06 Prozent verkleinert.
Bei 2,085 USD erreichte die Kryptowährung am 23.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 08.11.2025 stieg Internet Computer auf ein 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.
Redaktion finanzen.net
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