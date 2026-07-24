DAX25.099 +1,4%Est506.281 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2700 ±0,0%Nas24.976 -0,6%Bitcoin56.077 -0,5%Euro1,1373 ±0,0%Öl96,78 -3,9%Gold4.056 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Micron Technology 869020 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 25.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- VW mit schwachen Zahlen -- SAP übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Intel, Allianz, HSBC, BMW im Fokus
Top News
Aktien im Blick: NVIDIA und SK Group starten Milliardeninitiative für KI-Infrastruktur Aktien im Blick: NVIDIA und SK Group starten Milliardeninitiative für KI-Infrastruktur
Wie viel Verlust eine Investition in Internet Computer von vor 1 Jahr eingebracht hätte Wie viel Verlust eine Investition in Internet Computer von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Performance der Anlage

Wie viel Verlust eine Investition in Internet Computer von vor 1 Jahr eingebracht hätte

25.07.26 11:03 Uhr
Wie viel Verlust eine Investition in Internet Computer von vor 1 Jahr eingebracht hätte | finanzen.net

Bei einem frühen Investment in Internet Computer hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
2,1243 USD -0,0124 USD -0,58%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr wurde Internet Computer bei 5,487 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in ICP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,23 Internet Computer. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38,94 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 24.07.2026 auf 2,137 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 61,06 Prozent verkleinert.

Bei 2,085 USD erreichte die Kryptowährung am 23.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 08.11.2025 stieg Internet Computer auf ein 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com