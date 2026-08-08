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Entwicklung der Anlage

Wie viel Verlust eine Investition in Internet Computer von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Investition in Internet Computer von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wer vor Jahren in Internet Computer eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
2.11 USD 0.01 USD 0.37 %
Charts | News

Internet Computer kostete gestern vor 1 Jahr 5,348 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 USD in ICP investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.869,82 Internet Computer. Die Investition hätte nun einen Wert von 3.924,29 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 07.08.2026 auf 2,099 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 60,76 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Internet Computer am 01.08.2026 bei 2,021 USD. Am 08.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com