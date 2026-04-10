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Investition im Blick

Wie viel Verlust eine Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren bedeutet hätte

11.04.26 11:03 Uhr
Wie viel Verlust eine Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren bedeutet hätte | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einer frühen Internet Computer-Investition verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
2,5175 USD -0,0382 USD -1,49%
Charts|News

Internet Computer kostete am 26.10.2021 46,84 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in ICP investiert worden wären, hätte man nun 2,135 Internet Computer im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5,456 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.04.2026 auf 2,556 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 94,54 Prozent verringert.

Am 23.02.2026 erreichte ICP sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,085 USD. Am 08.11.2025 erreichte Internet Computer sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com