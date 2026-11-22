POL-Investition

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Investoren gebracht.

Bei 0,068407 USD erreichte POL am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,1779 USD erreichte der Coin am 10.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Vor 5 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 1,602 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6.241,90 POL im Depot. Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0,075364 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 470,42 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 95,30 Prozent abgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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