Wie viel Verlust eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren bedeutet hätte
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Investoren gebracht.
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Vor 5 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 1,602 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6.241,90 POL im Depot. Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0,075364 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 470,42 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 95,30 Prozent abgenommen.
Bei 0,068407 USD erreichte POL am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,1779 USD erreichte der Coin am 10.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
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