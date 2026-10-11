Wie viel Verlust eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition gewesen.
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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) war am 10.10.2021 1,247 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in POL investiert worden wären, hätte man nun 8.020,41 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Depot. Da sich der Kurs von POL-USD gestern auf 0,1019 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 817,00 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 91,83 Prozent vermindert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0,068407 USD. Bei 0,2098 USD erreichte der Coin am 13.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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