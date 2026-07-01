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Wie viel Verlust eine Investition in Solana von vor 1 Jahr bedeutet hätte

23.07.26 19:43 Uhr
Wie viel Verlust eine Investition in Solana von vor 1 Jahr bedeutet hätte | finanzen.net

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Solana Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
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Charts|News

Vor 1 Jahr wurde Solana bei 205,80 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in SOL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,4859 Solana. Die Investition hätte nun einen Wert von 37,83 USD, da Solana am 22.07.2026 77,85 USD wert war. Aus 100 USD wurden somit 37,83 USD, was einer negativen Performance von 62,17 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 62,15 USD und wurde am 06.06.2026 erreicht. Am 18.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Sova / Shutterstock.com