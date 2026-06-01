Wie viel Verlust eine Investition in Solana von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Entwicklung der Anlage

Wer vor Jahren in Solana eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Solana kostete gestern vor 1 Jahr 164,99 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in SOL investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,6061 Solana. Die Investition hätte nun einen Wert von 38,30 USD, da sich der Wert von Solana am 10.06.2026 auf 63,20 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 61,70 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Solana am 06.06.2026 bei 62,15 USD. Am 18.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net