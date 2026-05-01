Wie viel Verlust eine Investition in Tether von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Krypto-Invest im Fokus

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Tether verlieren können.

Tether notierte am 05.05.2023 bei 1,001 USD. Wenn ein Investor vor 3 Jahren 1.000 USD in USDT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 998,85 Tether. Da sich der Wert eines Coins am 05.05.2026 auf 0,9998 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 998,68 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,13 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von USDT liegt derzeit bei 0,9977 USD und wurde am 04.02.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Tether am 10.10.2025 bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net