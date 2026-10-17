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Wie viel Verlust eine Investition in Toncoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wie viel Verlust eine Investition in Toncoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Vor Jahren in Toncoin eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
1.36 USD 0.01 USD 0.40 %
Charts | News

Gestern vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 2,176 USD. Bei einer TON-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45,95 Toncoin. Die gehaltenen Coins wären am 16.10.2026 bei einem TON-USD-Kurs von 1,352 USD 62,11 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 37,89 Prozent verkleinert.

Bei 1,202 USD erreichte die Kryptowährung am 01.03.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 07.05.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 2,710 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com

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