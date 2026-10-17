Wie viel Verlust eine Investition in Toncoin von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Vor Jahren in Toncoin eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Gestern vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 2,176 USD. Bei einer TON-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45,95 Toncoin. Die gehaltenen Coins wären am 16.10.2026 bei einem TON-USD-Kurs von 1,352 USD 62,11 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 37,89 Prozent verkleinert.
Bei 1,202 USD erreichte die Kryptowährung am 01.03.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 07.05.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 2,710 USD.
Redaktion finanzen.net
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