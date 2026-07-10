Wie viel Verlust eine Investition in Toncoin von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Krypto-Performance im Blick

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Toncoin Anlegern gebracht.

Gestern vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 2,941 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in TON vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 340,04 Toncoin. Da sich der Wert eines Coins am 10.07.2026 auf 1,645 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 559,23 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,08 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TON am 01.03.2026 bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 01.08.2025 erreicht und liegt bei 3,575 USD.

Redaktion finanzen.net