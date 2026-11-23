LTC-Anlage im Blick

So viel hätten Anleger mit einem frühen Litecoin-Einstieg verlieren können.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 21.11.2026 bei 39,73 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 26.11.2025 bei 86,89 USD.

Vor 1 Jahr war ein Litecoin 82,24 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in LTC investiert worden wären, hätte man nun 1,216 Litecoin im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 48,77 USD, da sich der Wert von Litecoin am 22.11.2026 auf 40,11 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 51,23 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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