Wie viel Verlust eine Neo-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Anlage unter der Lupe

13.10.26 11:03 Uhr

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Neo Anlegern gebracht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 16.08.2026 bei 1,656 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Neo am 07.11.2025 bei 5,728 USD..

Gestern vor 1 Jahr notierte Neo bei 5,129 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,50 NEO im Portfolio. Die gehaltenen Neo wären am 12.10.2026 bei einem NEO-USD-Kurs von 2,418 USD 47,14 USD wert gewesen. Damit wäre das Investment 52,86 Prozent weniger wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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