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NEO-Performance

Wie viel Verlust eine Neo-Investition von vor 3 Jahren bedeutet hätte

05.05.26 11:03 Uhr
Wie viel Verlust eine Neo-Investition von vor 3 Jahren bedeutet hätte | finanzen.net

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Neo Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
2,7909 USD 0,0388 USD 1,41%
Charts|News

Am 04.05.2023 war Neo 10,07 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in NEO investiert hätte, hätte er nun 99,31 Neo. Die Anlage hätte nun einen Wert von 273,32 USD, da sich der Wert eines Coins am 04.05.2026 auf 2,752 USD belief. Damit wäre das Investment um 72,67 Prozent gesunken.

Bei 2,421 USD erreichte der Coin am 08.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 24.08.2025 erreicht und liegt bei 7,735 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: NikonLamp / Shutterstock.com