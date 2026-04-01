Wie viel Verlust eine Stellar-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Lukrativer XLM-Einstieg?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Stellar Anlegern gebracht.

Stellar war am 06.04.2025 0,2262 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in XLM investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 442,05 Stellar. Die Anlage hätte nun einen Wert von 68,83 USD, da sich der Wert eines Coins am 06.04.2026 auf 0,1557 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 31,17 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0,1470 USD. Am 17.07.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net