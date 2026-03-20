DAX22.380 -2,0%Est505.501 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1500 -0,4%Nas21.648 -2,0%Bitcoin59.225 -0,7%Euro1,1571 ±-0,0%Öl112,2 +4,3%Gold4.497 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 SAP 716460 Vincorion VNC001 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- TUI, Novo Nordisk, Xpeng, Rüstungsaktien, Alibaba, Vincorion, Bayer im Fokus
Top News
Eskalation im Iran-Krieg: Trump setzt 48-Stunden-Ultimatum für Straße von Hormus Eskalation im Iran-Krieg: Trump setzt 48-Stunden-Ultimatum für Straße von Hormus
Tesla-Aktie: Neuer Rivale für Optimus - UBTECH Robotics fordert Tesla heraus Tesla-Aktie: Neuer Rivale für Optimus - UBTECH Robotics fordert Tesla heraus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
SUIAnlage im Fokus

Wie viel Verlust eine Sui-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

22.03.26 11:03 Uhr
Wie viel Verlust eine Sui-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte | finanzen.net

Vor Jahren Sui gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
0,9214 USD -0,0162 USD -1,72%
Charts|News

Sui wurde am 21.03.2025 zu einem Wert von 2,247 USD gehandelt. Bei einem SUI-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,50 Sui. Das Investment hätte nun einen Wert von 41,73 USD, da sich der Wert eines Coins am 21.03.2026 auf 0,9376 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,27 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Sui am 24.02.2026 bei 0,8603 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4,328 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com