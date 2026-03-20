Wie viel Verlust eine Sui-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

SUIAnlage im Fokus

Vor Jahren Sui gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Sui wurde am 21.03.2025 zu einem Wert von 2,247 USD gehandelt. Bei einem SUI-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,50 Sui. Das Investment hätte nun einen Wert von 41,73 USD, da sich der Wert eines Coins am 21.03.2026 auf 0,9376 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,27 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Sui am 24.02.2026 bei 0,8603 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4,328 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net