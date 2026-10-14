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USDT-Performance im Blick

Wie viel Verlust eine Tether-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wie viel Verlust eine Tether-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Tether-Investition verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
1.00 USD 0.00 USD -0.02 %
Charts | News

Tether notierte gestern vor 1 Jahr bei 1,001 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 99,92 USDT. Da sich der USDT-USD-Kurs gestern auf 0,9991 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,82 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,18 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief von USDT liegt derzeit bei 0,9977 USD und wurde am 04.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Tether wurde am 23.10.2025 erreicht und liegt bei 1,001 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

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