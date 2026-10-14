Wie viel Verlust eine Tether-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

USDT-Performance im Blick

14.10.26 19:43 Uhr

So viel hätten Investoren mit einer frühen Tether-Investition verlieren können.

Das 52-Wochen-Tief von USDT liegt derzeit bei 0,9977 USD und wurde am 04.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Tether wurde am 23.10.2025 erreicht und liegt bei 1,001 USD.

Tether notierte gestern vor 1 Jahr bei 1,001 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 99,92 USDT. Da sich der USDT-USD-Kurs gestern auf 0,9991 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,82 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,18 Prozent eingebüßt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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