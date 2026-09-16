DAX 25.538 +0,5%ESt50 6.267 +0,5%MSCI World 4.887 -0,5%Top 10 Crypto 9,75 -0,7%Nas 26.128 +0,6%Bitcoin 65.402 -0,2%Euro 1,1534 -0,0%Öl 105,7 -2,8%Gold 4.345 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühes Investment

Wie viel Verlust eine Tether-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Tether-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Verlust bei einer frühen Tether-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
1.00 USD 0.00 USD 0.00 %
Charts | News

Tether kostete am 15.09.2021 1,000 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in USDT investiert hätte, befänden sich nun 9.996,20 Tether in seinem Depot. Mit dem USDT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9992 USD), wäre das Investment nun 9.988,60 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 0,11 Prozent.

Am 04.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 10.10.2025 bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.