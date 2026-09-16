Wie viel Verlust eine Tether-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Das wäre der Verlust bei einer frühen Tether-Investition gewesen.
Tether kostete am 15.09.2021 1,000 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in USDT investiert hätte, befänden sich nun 9.996,20 Tether in seinem Depot. Mit dem USDT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9992 USD), wäre das Investment nun 9.988,60 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 0,11 Prozent.
Am 04.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 10.10.2025 bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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