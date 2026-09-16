Wie viel Verlust eine Tether-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Frühes Investment

16.09.26 19:43 Uhr

Das wäre der Verlust bei einer frühen Tether-Investition gewesen.

Am 04.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 10.10.2025 bei 1,002 USD.

Tether kostete am 15.09.2021 1,000 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in USDT investiert hätte, befänden sich nun 9.996,20 Tether in seinem Depot. Mit dem USDT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9992 USD), wäre das Investment nun 9.988,60 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 0,11 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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