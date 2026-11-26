Wie viel Verlust eine Tezos-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Vor Jahren Tezos gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Tezos wurde am 25.11.2025 zu einem Wert von 0,5094 USD gehandelt. Bei einem XTZ-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.962,92 Tezos. Das Investment hätte nun einen Wert von 419,46 USD, da sich der Wert eines Coins am 25.11.2026 auf 0,2137 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,05 Prozent verringert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Tezos am 12.08.2026 bei 0,1942 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,6195 USD und wurde am 16.01.2026 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
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