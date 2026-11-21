VETAnlage im Fokus

Vor Jahren VeChain gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte VeChain am 30.06.2026 bei 0,004358 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,013902 USD und wurde am 26.11.2025 erreicht.

VeChain wurde am 11.05.2022 zu einem Wert von 0,030448 USD gehandelt. Bei einem VET-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.284,31 VeChain. Das Investment hätte nun einen Wert von 14,73 USD, da sich der Wert eines Coins am 20.11.2026 auf 0,004485 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85,27 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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