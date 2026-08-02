Wie viel Verlust eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Investment im Fokus

02.08.26 19:43 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Worldcoin-Einstiegs gewesen.

Worldcoin war gestern vor 1 Jahr 0,9665 USD wert. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in WLD investiert hätte, befänden sich nun 1.034,61 Worldcoin in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Worldcoin am 01.08.2026 auf 0,3001 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 310,53 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 68,95 Prozent abgenommen.

Am 01.05.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2345 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 09.09.2025 bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net