Wie viel Wert mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Profitables APT-Investment?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Aptos-Engagement verlieren können.

Aptos wurde am 14.11.2025 zu einem Wert von 2,928 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in APT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 34,15 Aptos. Da sich der Kurs von APT-USD gestern auf 0,4474 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15,28 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 84,72 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.11.2026 bei 0,4474 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 2,912 USD und wurde am 18.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net