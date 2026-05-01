Wie viel Wert mit einem Dogecoin-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Langfristige Investition

Investoren, die vor Jahren in Dogecoin investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Dogecoin wurde am 12.05.2025 zu einem Wert von 0,2313 USD gehandelt. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 43.239,27 DOGE-Coins Mit dem DOGE-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1100 USD), wäre das Investment nun 4.755,61 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 52,44 Prozent verringert.

Bei 0,088265 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 13.09.2025 stieg Dogecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net