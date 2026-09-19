Wie viel Wert mit einem Hedera-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Entwicklung unter der Lupe

19.09.26 19:43 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Hedera gewesen.

Am 16.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,064599 USD. Bei 0,2422 USD erreichte die Kryptowährung am 20.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Am 18.09.2025 lag der Kurs von Hedera bei 0,2466 USD. Bei einem Investment von 100 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 405,52 Hedera. Da sich der Wert von Hedera am 18.09.2026 auf 0,079250 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32,14 USD wert. Damit wäre die Investition um 67,86 Prozent gesunken.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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