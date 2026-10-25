Wie viel Wert mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Bei einem frühen Aptos-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Aptos war gestern vor 1 Jahr 3,305 USD wert. Bei einem APT-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,25 Aptos in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aptos wären am 24.10.2026 21,66 USD wert gewesen, da der APT-USD-Kurs bei 0,7160 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 78,34 Prozent eingebüßt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Aptos am 30.08.2026 bei 0,5138 USD. Bei 3,587 USD erreichte der Coin am 26.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf APT/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf APT/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com