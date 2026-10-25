Wie viel Wert mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Performance unter der Lupe

25.10.26 11:03 Uhr

Bei einem frühen Aptos-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Aptos am 30.08.2026 bei 0,5138 USD. Bei 3,587 USD erreichte der Coin am 26.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Aptos war gestern vor 1 Jahr 3,305 USD wert. Bei einem APT-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,25 Aptos in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aptos wären am 24.10.2026 21,66 USD wert gewesen, da der APT-USD-Kurs bei 0,7160 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 78,34 Prozent eingebüßt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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