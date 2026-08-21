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Krypto-Performance im Blick

Wie viel Wert mit einem Investment in Avalanche von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einem Investment in Avalanche von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Avalanche gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
AVAX/USD (Avalanche-US-Dollar)
7.44 USD 0.16 USD 2.23 %
Charts | News

Avalanche war am 20.08.2025 23,43 USD wert. Bei einer Investition von 1.000 USD in AVAX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 42,69 Avalanche. Da sich der Wert eines Coins am 20.08.2026 auf 7,274 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 310,52 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 68,95 Prozent.

Bei 5,890 USD erreichte der Coin am 19.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak Shutterstock.com

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