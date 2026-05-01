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Lohnende Chainlink-Investition?

Wie viel Wert mit einem Investment in Chainlink von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

15.05.26 19:43 Uhr
Wie viel Wert mit einem Investment in Chainlink von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre | finanzen.net

Bei einem frühen Chainlink-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
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LINK/USD (Chainlink-US-Dollar)
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Am 14.05.2021 wurde Chainlink bei 46,61 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in LINK investiert hätte, befänden sich nun 21,46 Chainlink in seinem Depot. Da sich der Wert von Chainlink am 14.05.2026 auf 10,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 224,72 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -77,53 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von LINK wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 7,922 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Chainlink am 22.08.2025 bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gorev Evgenii / Shutterstock.com