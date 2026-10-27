Wie viel Wert mit einem Investment in Neo von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Bei einem frühen Einstieg in Neo hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Gestern vor 5 Jahren notierte Neo bei 44,58 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 224,31 NEO im Depot. Mit dem NEO-USD-Kurs vom 26.10.2026 gerechnet (2,087 USD), wäre die Investition nun 468,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 95,32 Prozent verringert.
Bei 1,656 USD erreichte die Kryptowährung am 16.08.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 07.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5,728 USD.
Redaktion finanzen.net
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