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Wie viel Wert mit einem Investment in Uniswap von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

10.04.26 11:03 Uhr
Wie viel Wert mit einem Investment in Uniswap von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre | finanzen.net

Bei einem frühen Uniswap-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
UNI/USD (Uniswap-US-Dollar)
3,0978 USD -0,0077 USD -0,25%
Charts|News

Uniswap war gestern vor 1 Jahr 5,402 USD wert. Bei einem UNI-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 185,10 Uniswap in seinem Portfolio. Die gehaltenen Uniswap wären am 09.04.2026 574,84 USD wert gewesen, da der UNI-USD-Kurs bei 3,105 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 42,52 Prozent eingebüßt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Uniswap am 06.04.2026 bei 3,096 USD. Bei 12,15 USD erreichte der Coin am 13.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ViTaMiH / Shutterstock.com