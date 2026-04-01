Wie viel Wert mit einem Investment in Uniswap von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Performance unter der Lupe

Bei einem frühen Uniswap-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Uniswap war gestern vor 1 Jahr 5,402 USD wert. Bei einem UNI-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 185,10 Uniswap in seinem Portfolio. Die gehaltenen Uniswap wären am 09.04.2026 574,84 USD wert gewesen, da der UNI-USD-Kurs bei 3,105 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 42,52 Prozent eingebüßt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Uniswap am 06.04.2026 bei 3,096 USD. Bei 12,15 USD erreichte der Coin am 13.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net