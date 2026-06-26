Wie viel Wert mit einem Investment in VeChain von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Profitabler VET-Einstieg?

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in VeChain gebracht.

Am 26.06.2025 notierte VeChain bei 0,020367 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in VET investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4.909,88 VeChain. Die Investition hätte nun einen Wert von 22,04 USD, da sich der Wert von VeChain am 26.06.2026 auf 0,004488 USD belief. Mit einer Performance von -77,96 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bei 0,004446 USD erreichte der Coin am 25.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,028417 USD erreichte die Kryptowährung am 20.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net