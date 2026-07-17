Wie viel Wert mit einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Krypto-Performance im Blick

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in VeChain gebracht.

VeChain war am 11.05.2022 0,030448 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 3.284,31 VeChain. Da sich der Wert eines Coins am 17.07.2026 auf 0,004716 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15,49 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 84,51 Prozent.

Bei 0,004358 USD erreichte der Coin am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 20.07.2025 bei 0,028417 USD.

Redaktion finanzen.net