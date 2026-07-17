DAX24.831 -0,3%Est506.231 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2100 ±0,0%Nas25.520 -1,4%Bitcoin55.900 ±0,0%Euro1,1438 ±0,0%Öl88,10 +4,6%Gold4.011 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Ausverkauf: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street im Minus -- Netflix: Umsatz unter den Erwartungen -- Meta wohl vor Milliarden-Deal mit Anthropic -- SpaceX, NVIDIA, Micron im Fokus
Top News
Wie viel Wert mit einer Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einer Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Wie viel Wert mit einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Performance im Blick

Wie viel Wert mit einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

18.07.26 11:03 Uhr
Wie viel Wert mit einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre | finanzen.net

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in VeChain gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0,0047 USD -0,0000 USD -1,00%
Charts|News

VeChain war am 11.05.2022 0,030448 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 3.284,31 VeChain. Da sich der Wert eines Coins am 17.07.2026 auf 0,004716 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15,49 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 84,51 Prozent.

Bei 0,004358 USD erreichte der Coin am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 20.07.2025 bei 0,028417 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com