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Wie viel Wert mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

22.03.26 19:43 Uhr
Wie viel Wert mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Worldcoin gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
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Vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 0,8136 USD. Bei einem Investment von 100 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 122,90 Worldcoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 39,17 USD, da sich der Wert eines Coins am 21.03.2026 auf 0,3187 USD belief. Mit einer Performance von -60,83 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 22.03.2026 bei 0,3109 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com