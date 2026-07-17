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Wie viel Wert mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

19.07.26 19:43 Uhr
Wie viel Wert mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Worldcoin gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
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Charts|News

Vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 1,140 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.772,76 Worldcoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.303,29 USD, da sich der Wert eines Coins am 18.07.2026 auf 0,3765 USD belief. Mit einer Performance von -66,97 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 01.05.2026 bei 0,2345 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com