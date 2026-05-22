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Langfristige Investition

Wie viel Wert mit einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

24.05.26 19:43 Uhr
Wie viel Wert mit einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre | finanzen.net

Investoren, die vor Jahren in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,0905 USD -0,0006 USD -0,65%
Charts|News

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 23.05.2025 zu einem Wert von 0,2352 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 425,16 POL-Coins Mit dem POL-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,091136 USD), wäre das Investment nun 38,75 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 61,25 Prozent verringert.

Bei 0,081819 USD erreichte die Kryptowährung am 12.04.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 02.09.2025 stieg Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com