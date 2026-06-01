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Profitables USDT-Investment?

Wie viel Wert mit einem Tether-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

24.06.26 19:43 Uhr
Wie viel Wert mit einem Tether-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Tether-Engagement verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
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Charts|News

Tether wurde am 23.06.2021 zu einem Wert von 1,001 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10.000 USD in USDT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 9.991,28 Tether. Da sich der Kurs von USDT-USD gestern auf 0,9988 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.979,04 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,21 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 04.02.2026 bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,002 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com