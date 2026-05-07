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Wie viel Wert mit einer Bitcoin Cash-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

29.06.26 19:43 Uhr
Wie viel Wert mit einer Bitcoin Cash-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre | finanzen.net

Investoren, die vor Jahren in Bitcoin Cash investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BCH/USD (Bitcoin Cash-US-Dollar)
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Charts|News

Bitcoin Cash wurde am 28.06.2025 bei 492,28 USD gehandelt. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,031 BCH. Da sich der Wert eines Coins am 28.06.2026 auf 190,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 387,89 USD wert. Damit wäre die Investition 61,21 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 24.06.2026 bei 190,02 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.01.2026 bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com