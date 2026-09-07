Wie viel Wert mit einer Ethereum Classic-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre
Das wäre der Verlust bei einem frühen Ethereum Classic-Investment gewesen.
Werte in diesem Artikel
Ethereum Classic kostete gestern vor 3 Jahren 15,49 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in ETC investiert, befänden sich nun 645,53 Ethereum Classic in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.068,80 USD, da Ethereum Classic am 06.09.2026 7,852 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 49,31 Prozent vermindert.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 6,076 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Am 13.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 22,06 USD.
Redaktion finanzen.net
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