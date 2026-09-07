Wie viel Wert mit einer Ethereum Classic-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Langzeit-Performance

07.09.26 19:43 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Ethereum Classic-Investment gewesen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 6,076 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Am 13.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 22,06 USD.

Ethereum Classic kostete gestern vor 3 Jahren 15,49 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in ETC investiert, befänden sich nun 645,53 Ethereum Classic in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.068,80 USD, da Ethereum Classic am 06.09.2026 7,852 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 49,31 Prozent vermindert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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