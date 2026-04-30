Wie viel Wert mit einer Hedera-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

HBARAnlage im Fokus

Investoren, die vor Jahren in Hedera investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Hedera wurde am 01.05.2025 bei 0,1861 USD gehandelt. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5.372,68 HBAR. Da sich der Wert eines Coins am 01.05.2026 auf 0,088100 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 473,33 USD wert. Damit wäre die Investition 52,67 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0,078263 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 27.07.2025 bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net