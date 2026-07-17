Wie viel Wert mit einer Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Rentable ICP-Investition?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Internet Computer verlieren können.

Gestern vor 5 Jahren war ein Internet Computer 46,84 USD wert. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 10.000 USD in ICP investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 213,49 Internet Computer. Da sich der ICP-USD-Kurs gestern auf 2,144 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 457,71 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 95,42 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 23.02.2026 erreicht und liegt bei 2,085 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.11.2025 bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net