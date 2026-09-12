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Krypto-Invest im Blick

Wie viel Wert mit einer Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Internet Computer verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
2.75 USD 0.03 USD 1.00 %
Charts | News

Gestern vor 5 Jahren wurde Internet Computer bei 46,84 USD gehandelt. Wenn man vor 5 Jahren 1.000 USD in ICP investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 21,35 Internet Computer. Das Investment hätte nun einen Wert von 58,20 USD, da Internet Computer am 11.09.2026 2,726 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 94,18 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 2,021 USD und wurde am 01.08.2026 erreicht. Am 08.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com

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