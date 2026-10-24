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Wie viel Wert mit einer Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Vor Jahren in Internet Computer investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
2.68 USD -0.03 USD -1.27 %
Charts | News

Internet Computer notierte am 26.10.2021 bei 46,84 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in ICP investiert, befänden sich nun 21,35 Internet Computer in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 23.10.2026 bei einem ICP-USD-Kurs von 2,711 USD 57,89 USD wert gewesen. Damit hätte sich das Investment um 94,21 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ICP am 01.08.2026 bei 2,021 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.11.2025 bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com

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