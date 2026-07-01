Wie viel Wert mit einer Investition in Cardano von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

ADA-Investition

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Cardano verlieren können.

Vor 3 Jahren kostete ein Cardano 0,2806 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in ADA investiert hat, hat nun 356,36 Cardano im Depot. Mit dem ADA-USD-Kurs vom 06.07.2026 gerechnet (0,1842 USD), wäre das Investment nun 65,64 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -34,36 Prozent.

Am 25.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1434 USD. Bei 0,9627 USD erreichte der Coin am 17.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net