Wie viel Wert mit einer Investition in Hedera von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Anlage im Fokus

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Hedera verlieren können.

Hedera notierte gestern vor 1 Jahr bei 0,1427 USD. Bei einer Investition von 100 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 700,82 Hedera. Da sich der Wert eines Coins am 26.06.2026 auf 0,070815 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49,63 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,37 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 26.06.2026 bei 0,070815 USD. Am 27.07.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net