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HBAR-Investition im Blick

Wie viel Wert mit einer Investition in Hedera von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Investition in Hedera von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Vor Jahren in Hedera eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
0.07 USD 0.00 USD -0.26 %
Charts | News

Am 30.10.2025 wurde Hedera bei 0,1966 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in HBAR vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 508,75 Hedera. Das Investment hätte nun einen Wert von 36,74 USD, da Hedera am 30.10.2026 0,072218 USD wert war. Damit wäre das Investment um 63,26 Prozent gesunken.

Am 16.08.2026 fiel HBAR auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,064599 USD. Am 01.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,1961 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com

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