Wie viel Wert mit einer Investition in Hedera von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

HBAR-Investition im Blick

31.10.26 19:43 Uhr

Vor Jahren in Hedera eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 16.08.2026 fiel HBAR auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,064599 USD. Am 01.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,1961 USD.

Am 30.10.2025 wurde Hedera bei 0,1966 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in HBAR vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 508,75 Hedera. Das Investment hätte nun einen Wert von 36,74 USD, da Hedera am 30.10.2026 0,072218 USD wert war. Damit wäre das Investment um 63,26 Prozent gesunken.

Ausgewählte Hebelprodukte auf HBAR/USD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HBAR/USD

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung