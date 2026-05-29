Wie viel Wert mit einer Investition in Internet Computer von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Frühe Investition

Vor Jahren in Internet Computer eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 29.05.2025 lag der Kurs von Internet Computer bei 5,255 USD. Bei einer ICP-Investition von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 190,29 Internet Computer in seinem Depot. Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 2,639 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 502,10 USD wert. Damit wäre das Investment 49,79 Prozent weniger wert.

Bei 2,085 USD erreichte ICP am 23.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 08.11.2025 stieg Internet Computer auf ein 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net