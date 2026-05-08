Wie viel Wert mit einer Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Lukrativer ICP-Einstieg?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Internet Computer Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren war ein Internet Computer 46,84 USD wert. Bei einem ICP-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,35 Internet Computer in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 08.05.2026 auf 3,567 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,15 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 92,39 Prozent eingebüßt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 23.02.2026 bei 2,085 USD. Am 08.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net