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DOT-Investition im Blick

Wie viel Wert mit einer Investition in Polkadot von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Investition in Polkadot von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Vor Jahren in Polkadot eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOT/USD (Polkadot-US-Dollar)
1.09 USD -0.06 USD -4.94 %
Charts | News

Am 14.10.2025 wurde Polkadot bei 3,252 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in DOT vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 30,75 Polkadot. Das Investment hätte nun einen Wert von 35,33 USD, da Polkadot am 14.10.2026 1,149 USD wert war. Damit wäre das Investment um 64,67 Prozent gesunken.

Am 18.08.2026 fiel DOT auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,7504 USD. Am 10.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,261 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com

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