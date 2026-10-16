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Hochrechnung

Wie viel Wert mit einer Investition in SHIBA INU von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Investition in SHIBA INU von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in SHIBA INU verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SHIB/USD (SHIBA INU-US-Dollar)
0.00 USD 0.00 USD -0.85 %
Charts | News

Am 15.10.2025 lag der Kurs von SHIBA INU bei 0,000010 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in SHIB investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.689.922,48 SHIBA INU. Da sich der Wert von SHIBA INU am 15.10.2026 auf 0,000005 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49,52 USD wert. Mit einer Performance von -50,48 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 16.07.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000004 USD. Bei 0,000011 USD erreichte der Coin am 26.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: salarko / Shutterstock.com

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