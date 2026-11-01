Wie viel Wert mit einer Investition in Sui von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Entwicklung der Investition

01.11.26 11:03 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Sui investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das 52-Wochen-Tief von SUI liegt derzeit bei 0,6519 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Am 02.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 2,355 USD.

Sui notierte am 31.10.2025 bei 2,366 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.227,04 SUI im Portfolio. Die gehaltenen Sui wären am 31.10.2026 bei einem SUI-USD-Kurs von 0,8983 USD 3.797,19 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 62,03 Prozent eingebüßt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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