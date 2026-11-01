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Entwicklung der Investition

Wie viel Wert mit einer Investition in Sui von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Investition in Sui von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Anleger, die vor Jahren in Sui investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
0.91 USD 0.01 USD 0.78 %
Charts | News

Sui notierte am 31.10.2025 bei 2,366 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.227,04 SUI im Portfolio. Die gehaltenen Sui wären am 31.10.2026 bei einem SUI-USD-Kurs von 0,8983 USD 3.797,19 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 62,03 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief von SUI liegt derzeit bei 0,6519 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Am 02.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 2,355 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

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