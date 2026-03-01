Wie viel Wert mit einer Investition in Uniswap von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Frühe Investition

Vor Jahren in Uniswap eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 26.03.2023 lag der Kurs von Uniswap bei 5,798 USD. Bei einer UNI-Investition von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.724,85 Uniswap in seinem Depot. Da sich der Kurs von UNI-USD gestern auf 3,526 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.082,65 USD wert. Damit wäre das Investment 39,17 Prozent weniger wert.

Bei 3,173 USD erreichte UNI am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 13.08.2025 stieg Uniswap auf ein 52-Wochen-Hoch bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net