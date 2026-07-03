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Kryptowährungen

Wie viel Wert mit einer Investition in VeChain von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

04.07.26 11:03 Uhr
Wie viel Wert mit einer Investition in VeChain von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre | finanzen.net

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in VeChain gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
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VeChain war am 11.05.2022 0,030448 USD wert. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in VET investiert hätte, befänden sich nun 32.843,15 VeChain in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 03.07.2026 auf 0,004761 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156,38 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 84,36 Prozent.

Am 30.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,004358 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 20.07.2025 erreicht und liegt bei 0,028417 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com